Ковидом за сутки заболели 169 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1357 человек
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
На утро 4 сентября в Курской области зарегистрировано 52 929 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сообщили в оперштабе. За последние сутки вирус подтвердился у 169 курян.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1357 человек, на искусственной вентиляции – 77.
На сегодняшний день скончались 1298 человека (+5; мужчины 57, 71 год, женщины 54, 65, 76 лет).
Прирост заболевших по муниципалитетам Курской области:
• г. Курск +105
• Курский +12
• Щигровский +5
• Фатежский +4
• г. Железногорск +4
• Дмитриевский +3
• Льговский +3
• Медвенский +3
• Пристенский +3
• Солнцевский +3
• Суджанский +3
• Глушковский +2
• Золотухинский +2
• г. Обоянь +2
• Октябрьский +2
• Хомутовский +2
• г. Щигры +2
• Беловский +1
• Горшеченский +1
• Кореневский +1
• г. Льгов +1
• Рыльский +1
• г. Суджа +1
• Тимский +1
• г. Фатеж +1
• Черемисиновский +1.