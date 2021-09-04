Ковидом за сутки заболели 169 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1357 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 4 сентября в Курской области зарегистрировано 52 929 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сообщили в оперштабе. За последние сутки вирус подтвердился у 169 курян.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1357 человек, на искусственной вентиляции – 77.

На сегодняшний день скончались 1298 человека (+5; мужчины 57, 71 год, женщины 54, 65, 76 лет).

Прирост заболевших по муниципалитетам Курской области:

• г. Курск +105

• Курский +12

• Щигровский +5

• Фатежский +4

• г. Железногорск +4

• Дмитриевский +3

• Льговский +3

• Медвенский +3

• Пристенский +3

• Солнцевский +3

• Суджанский +3

• Глушковский +2

• Золотухинский +2

• г. Обоянь +2

• Октябрьский +2

• Хомутовский +2

• г. Щигры +2

• Беловский +1

• Горшеченский +1

• Кореневский +1

• г. Льгов +1

• Рыльский +1

• г. Суджа +1

• Тимский +1

• г. Фатеж +1

• Черемисиновский +1.