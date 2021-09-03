Вакцину для иностранных студентов оплачивают университеты Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске начали прививать иностранных студентов, обучающихся в КГМУ, сообщили в областной администрации. Для этих целей в регион поступила вакцина «Спутник Лайт» в количестве 8 624 дозы. Всего в вузе планируют вакцинировать 1 900 человек, в числе которых студенты из Бразилии, Нигерии, Малайзии, Индии, Шри-Ланки, Таиланда и стран ближнего зарубежья.

«Уже сегодня прививку получили свыше 130 человек. Завтра начнем прививать студентов из ЮЗГУ, СХА и КГУ. Всего более 3 тысяч учащихся из других стран смогут вакцинироваться от коронавируса. Прививать начнем и трудовых мигрантов, таких у нас более 5 тысяч человек», - рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.

Вакцину для иностранных студентов оплачивают университеты, за трудовых мигрантов заплатит работодатель.