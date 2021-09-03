Если до наступления холодов аист не сможет летать, его оставят зимовать в центре

В Курской области спасли молодого аиста, сообщили в комитете природных ресурсов. Птица обитала в районе деревни Чаплыгина Курского района. Местные жители рассказали, что аист несколько дней сидел на одном месте и ослаб.

Сотрудники комитета выехали на место вместе с охотоведами. Выяснилось, что аист не может набрать высоту и перелететь на большое расстояние. Птицу перевезли в фатежский центр передержки животных.

Аиста осмотрел орнитолог и отметил, что у молодой птицы еще окончательно не сформировался хвост, поэтому она не может высоко взлететь. Если до наступления холодов аист не сможет летать, его оставят зимовать в центре.

- Мы регулярно отслеживаем подобные ситуации и оперативно выезжаем на место. Охрана и сохранение животного мира — одна из приоритетных задач, которые стоят перед ведомством. Если вы обнаружили пострадавших животных или птиц, сразу же обращайтесь в комитет по телефону: 53-00-24, - прокомментировал ситуацию председатель комитета природных ресурсов Курской области Константин Поляков.