В Крутом логу Курска пройдет автокросс

В Курск приедут спортсмены со всей страны
С 3 по 5 сентября на спортивной трассе «Крутой лог» пройдет традиционный автокросс «Курская дуга», сообщили в мэрии. Спортсмены со всей страны приедут в Курск, чтобы принять участие в шестом этапе Чемпионата России.
Соревноваться автогонщики будут в следующих дисциплинах: Д3-спринт, Супер багги, Супер 1600, Д2-Н (объем двигателя до 1500 см3 – «восьмерки» и «Калины», Д2-классика.
Программа соревнований:
• 3 сентября - заезд участников, регистрация, техническая инспекция;
• 4 сентября - тренировки, контрольные и отборочные заезды;
• 5 сентября - финальные заезды.