В Крутом логу Курска пройдет автокросс

В Курск приедут спортсмены со всей страны

С 3 по 5 сентября на спортивной трассе «Крутой лог» пройдет традиционный автокросс «Курская дуга», сообщили в мэрии. Спортсмены со всей страны приедут в Курск, чтобы принять участие в шестом этапе Чемпионата России.

Соревноваться автогонщики будут в следующих дисциплинах: Д3-спринт, Супер багги, Супер 1600, Д2-Н (объем двигателя до 1500 см3 – «восьмерки» и «Калины», Д2-классика.

Программа соревнований:

• 3 сентября - заезд участников, регистрация, техническая инспекция;

• 4 сентября - тренировки, контрольные и отборочные заезды;

• 5 сентября - финальные заезды.