В Курске скончался профессор ЮЗГУ Вячеслав Полунин

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Ушел из жизни профессор кафедры нанотехнологий, микроэлектроники, общей и прикладной физики Юго-Западного государственного университета, доктор физико-математических наук Вячеслав Полунин.

Вячеслав Михайлович автор более 370 научных работ, из которых более ста опубликованы в журналах, индексируемых в признанных международных системах цитирования (WebofScience, Scopus, WebofKnowledge). Имеет 18 авторских свидетельств и патентов РФ на изобретения.

Профессор Полунин много внимания уделял повышению научной квалификации молодых сотрудников, он является создателем научной школы: «Акустика нанодисперсных систем».

Редакция "КП" выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Михайловича.