В Курской области завершилась сельхозперепись

Информация, полученная во время микропереписи, является конфиденциальной Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области с 1 по 30 августа проходила сельскохозяйственная микроперепись, сообщили в областной администрации. Переписчики опросили более 212 тысяч владельцев личных хозяйств. Информацию предоставили и 266 садоводческих, огороднических, дачных товариществ, 584 сельхозорганизации и 1102 КФХ.

В ходе переписи выяснилось, что в Курской области разводят павлинов, фазанов, перепелок, кур падуанов, нубийских козы, а также выращивают вкусные персики.

Информация, полученная во время микропереписи, является конфиденциальной и используется лишь для получения статистических данных.