В карту включены объекты, угрожающие жизни и здоровью людей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области создали Карту опасных объектов, сообщили в областной администрации. Проект реализовал Центр управления регионом совместно с поисковым отрядом «Лиза Алерт».

В карту включены объекты, угрожающие жизни и здоровью людей, всего более 600 мест - заброшенные сооружения, люки, неосвещенные пешеходные зоны, мосты, свалки. Сообщить об опасных объектах могут жители региона через портал «Действуем вместе».

«Работа по карте ведется более полугода. За это время было организовано взаимодействие с муниципалитетами и ведомствами Курской области по предоставлению информации. В ближайших планах добавить на карту еще две категории объектов – пляжи и трансформаторные будки. Но главное, конечно, чтобы как можно больше опасных объектов стали безопасными», - добавил Михаил Шумаков, руководитель ЦУР Курской области.