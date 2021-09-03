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Общество3 сентября 2021 12:28

На выходных в Курскую область придет сильное похолодание

Температура воздуха понизится до пяти градусов
Яна ШЕЛЕСТ
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В воскресенье 5 сентября ночью ожидается +5 градусов

В воскресенье 5 сентября ночью ожидается +5 градусов

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В ближайшие выходные в Курскую область придет сильное похолодание.

В субботу 4 сентября будет облачно с прояснениями, ночью ожидается небольшой дождь, днем – без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха в ночное время опустится до +6…+8 градусов. Днем составит +13…+15 градусов.

В воскресенье 5 сентября ночью ожидается +5 градусов, днем воздух прогреется до +14 градусов, возможен небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с.