На выходных в Курскую область придет сильное похолодание

В воскресенье 5 сентября ночью ожидается +5 градусов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В ближайшие выходные в Курскую область придет сильное похолодание.

В субботу 4 сентября будет облачно с прояснениями, ночью ожидается небольшой дождь, днем – без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха в ночное время опустится до +6…+8 градусов. Днем составит +13…+15 градусов.

В воскресенье 5 сентября ночью ожидается +5 градусов, днем воздух прогреется до +14 градусов, возможен небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с.