За сутки коронавирусом заболели 167 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1408 человек
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
По данным на 3 сентября всего в Курской области зарегистрировано 52 760 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки заболели 167 человек.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1408 человек, на ИВЛ – 72.
С начала пандемии скончались 1293 человека, плюс семь – за последние сутки.
Прирост заболевших по муниципалитетам Курской области:
• г. Курск +104
• Золотухинский +14
• г. Железногорск +13
• Курский +8
• Медвенский +5
• Беловский +3
• Мантуровский +3
• г. Суджа +3
• Дмитриевский +2
• Пристенский +2
• Советский +2
• Тимский +2
• г. Дмитриев +1
• Касторенский +1
• Обоянский +1
• Солнцевский +1
• Суджанский +1
• г. Щигры +1.