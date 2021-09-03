За сутки коронавирусом заболели 167 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1408 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По данным на 3 сентября всего в Курской области зарегистрировано 52 760 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки заболели 167 человек.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1408 человек, на ИВЛ – 72.

С начала пандемии скончались 1293 человека, плюс семь – за последние сутки.

Прирост заболевших по муниципалитетам Курской области:

• г. Курск +104

• Золотухинский +14

• г. Железногорск +13

• Курский +8

• Медвенский +5

• Беловский +3

• Мантуровский +3

• г. Суджа +3

• Дмитриевский +2

• Пристенский +2

• Советский +2

• Тимский +2

• г. Дмитриев +1

• Касторенский +1

• Обоянский +1

• Солнцевский +1

• Суджанский +1

• г. Щигры +1.