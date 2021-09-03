За лето курский аэропорт перевез около 36 тысяч пассажиров

Полеты из Курска будут осуществляться по пяти направлениям Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За лето курский международный аэропорт перевез 35 915 пассажиров, сообщили в обладминистрации. Это превышает аналогичные показатели 2020 года на 77,1 процентов.

С 31 октября 2021 года по 26 марта 2022 года самолеты будут летать по зимнему расписанию. Полеты из Курска будут осуществляться по пяти направлениям: Москва (14 рейсов в неделю); Санкт-Петербург (четыре рейса в неделю); Сочи (два рейса в неделю); Калининград (один рейс в неделю); Минеральные Воды (два рейса в неделю).