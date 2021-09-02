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Экономика2 сентября 2021 19:22

В Курске в октябре откроют инфекционный госпиталь

Строительство больницы началось в январе
Яна ШЕЛЕСТ
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Сейчас ведутся работы по фасаду, закрытию контура

Сейчас ведутся работы по фасаду, закрытию контура

В Курске в октябре планируют сдать в эксплуатацию инфекционный госпиталь, сообщили в региональной администрации. Строительство нового корпуса областной клинической больницы началось в январе 2021 года.

Сейчас ведутся работы по фасаду, закрытию контура, в течение недели полностью сделают кровлю. Рабочие продолжают монтаж перегородок и стяжек, инженерных сетей, приступили к благоустройству территории.

«Мы прикладываем все усилия, чтобы инфекционный корпус открылся для приема пациентов в октябре. В ходе строительства возникают технические вопросы, которые мы оперативно решаем. Это важный и нужный для региона объект, и мы введем его в эксплуатацию в обозначенные сроки», - сказал председатель регионального комитета строительства Роман Денисов.