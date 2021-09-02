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Спорт2 сентября 2021 18:52

В Курске стартовал крупный баскетбольный турнир 3х3

В соревнованиях участвуют 12 топовых команд
Яна ШЕЛЕСТ
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В курском спортивно-концертном комплексе стартовал первый тур дивизиона Future

В курском спортивно-концертном комплексе стартовал первый тур дивизиона Future

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В курском спортивно-концертном комплексе проходит первый тур дивизиона Future Единой лиги Европы по баскетболу 3x3. В соревнованиях принимают участие 12 топовых команд - действующие чемпионы России команда Inanomo, «Руна», молодежная сборная страны и спортсмены из Самары, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов.

В соревнованиях принимают участие 12 топовых команд

В соревнованиях принимают участие 12 топовых команд

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Среди зрителей – серебряные призеры Олимпийских игр в Токио Александр Зуев, Илья Карпенков, Станислав Шаров и сестры Фролкины из курского баскетбольного клуба «Динамо».

Второй тур пройдет в СКК 4 сентября. Победитель каждого из туров получит путевку в элитный дивизион 3х3Gods, игры которого пройдут в следующем году.