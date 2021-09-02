В Курской области открыли памятник Вячеславу Клыкову

Скульптуру выполнил старший сын Клыкова - Андрей

В поселке Кшенский Советского района открыли памятник Народному художнику РФ Вячеславу Клыкову. В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Курской области Роман Старовойт, родные и друзья скульптора, сенатор Совета Федерации Евгений Савченко, путешественник Федор Конюхов.

Скульптуру выполнил старший сын Клыкова - Андрей. Установить ее планировалось еще более десяти лет назад в Москве назад у мастерской Вячеслава Михайловича. В итоге место для памятника нашли на малой родине скульптора.

Вячеслав Михайлович Клыков родился 19 октября 1939 года в селе Мармыжи Курской области. С 1969 года Клыков член Союза художников СССР. За годы своей творческой деятельности Вячеслав Михайлович создал более двухсот скульптурных произведений.