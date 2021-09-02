Суд признал обвиняемых виновными Фото: Из архива KP.RU

За похищение людей и мошенничество осудили пятерых курян, сообщили в следственном комитете. Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Курской области собрал достаточно доказательств для вынесения приговора 50-летнему, 39-летнему, 45-летнему, 40-летней и 43-летнему курянам.

С 21 июня 2012 года по 22 марта 2017 года осужденные совершили ряд тяжких преступлений, в том числе избили и похитили двух человек. В период с 22 сентября 2014 года по 8 октября 2015 года одна из осужденных мошенническим путем в сфере купли-продажи недвижимости завладела деньгами жителей Курской и Орловской областей на общую сумму более 9 млн рублей.

Суд признал обвиняемых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 12 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима.