Волонтеры примут чистое и рассортированное вторсырье Фото: Яна ШЕЛЕСТ

5 сентября по Курску проедет Экотакси. Куряне смогут сдать на переработку чистое и рассортированное вторсырье – бутылки, жестяные и алюминиевые банки, макулатуру, пластик, стекло.

Экотакси проведет по следующему маршруту:

• 10:00 – 10:20 – у входа в кинотеатр «Ассоль» (ул. Малышева, 2/23А);

• 10:30 – 10:50 – пр-т В. Клыкова, 62 (парковка у детской площадки);

• 11:00 – 11:20 – ул. Студенческая, 20А (парковка ТЦ «Бумеранг»);

• 11:40 – 12:00 – пер. Блинова, 2А (напротив ТЮЗа);

• 12:10 – 12:30 – ул. Челюскинцев, 25;

• 12:50 – 13:10 – ул. 1-я Вишневая, 1 (парковка у сквера Героев 16-й воздушной армии).