С 6 сентября в Курске будут выключать свет

Электросети проведут плановые работы Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 6 по 10 сентября в Курске будут выключать свет, сообщили в ГУ МЧС. Электросети проведут плановые работы. Отключения пройдут:

В Сеймском округе:

• с 6 по 10 сентября с 9-00 до 15-00: ул. 3я Гуторовская, д. 29-37, д. 18-32; ул. 4я Гуторовская, д. 1-43, д. 6-38; ул. Гуторовская, д 55а, 55б; п-ки 3-5 Кислинские; п-ки 16-22 Степные; пр-т Кулакова, д. 1а, б, в; ул. Серегина, д. 51.

• С 6 по 10 сентября с 9-00 до 16-00: ул. 1я Прогонная; ул. Тракторная, д. 3-9, д. 8-26; п-к 2-й Моковский, 3-25; п-к Моковский, д. 9; ул. Еремина, д. 1.

Телефон для справок: 32-32-15.

В Центральном округе:

с 8 по 10 сентября 2021г. с 9.00 до 17.00: Крутой Лог, д. 62-84; ул. 2я Поэтическая, д. 9-23; ул. Фетовская, д. 85-95; пр-т Дружбы, д. 69-97; ул. Лермонтовская, д. 31-61; д. 32-62.

Телефон для справок: 32-40-89.

В Железнодорожном округе:

• с 6 по 10 сентября с 9-00 до 17-00: ул. 2-я Восточная, д. 140-180, д. 145-189; ул. 3-я Щигровская.

• 9 сентября с 13-30 до 16-00: ул. Союзная, 71а, 71б, 71в, 71г; ул. Республиканская, 52б.

Телефон для справок: 26-32-10.