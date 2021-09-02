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Происшествия2 сентября 2021 13:38

В Курске под суд идет директор детского лагеря

Мужчину обвиняют в мошенничестве с путевками
Яна ШЕЛЕСТ
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Похищенные денежные средства в сумме 1 020 000 рублей директор легализовал через кассу лагеря

Похищенные денежные средства в сумме 1 020 000 рублей директор легализовал через кассу лагеря

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске будут судить директора детского лагеря, сообщили в СК. Мужчину обвиняют в мошенничестве и отмывании денежных средств.

С мая по август 2019 года обвиняемый, являясь директором оздоровительного лагеря, расположенного в Курске, мошенническим путем завладел деньгами родителей, оплативших путевки своих детей. Похищенные денежные средства в сумме 1 020 000 рублей директор легализовал через кассу лагеря по заведомо подложным документам.

Также в августе 2019 года мужчина мошенническим путем завладел бюджетными средствами в сумме 857 000 рублей, предоставив подложные документы об оказании услуг детям, которые фактически в лагере не находились.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.