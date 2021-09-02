Сдать кровь можно в двух пунктах станции: в Курске на ул. Кольцова, 11; Железногорске - на ул. Курской, 78

В Курской области подготовили более 200 литров антиковидной плазмы для производства иммуноглобулина. Плазму заготавливают на станции переливания крови. Раньше ее применяли для лечения больных коронавирусом, сейчас из плазмы доноров производят иммуноглобулин.

Сырье направляют в холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех». Там из нее производят препарат, «КОВИД-глобулин». Средство используют для лечения средних и тяжелых форм заболевания.

Сдать кровь можно в двух пунктах станции: в Курске на ул. Кольцова, 11; Железногорске - на ул. Курской, 78. Перед процедурой сдачи крови доноры проходят медицинское врача.