В пути «Орланы» будут останавливаться в Рышково, Дьяконово и Курчатове

Между Курском и Лукашевкой запустили рельсовые автобусы РА-3, сообщили в областной администрации. 1 сентября в 06:40 в курского железнодорожного вокзала отправился первый «Орлан».

«Многие жители областного центра работают на крупных предприятиях, расположенных в районах. Для повышения доступности и качества транспортного обслуживания населения запущено 10 дополнительных рейсов на участке Курск - Лукашевка. Комитетом транспорта и Центральной пригородной пассажирской компанией совместно с крупными предприятиями расписание проработано таким образом, чтобы сотрудникам предприятий максимально удобно было ездить на работу и обратно», - отметил заместитель председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Александр Васильченко.

Рельсовые автобусы будут совершать ежедневно десять рейсов. Для этого закупили три поезда. Один из них резервный, станет выходить на линию во время ремонта и обслуживания основных поездов.

В пути «Орланы» будут останавливаться в Рышково, Дьяконово и Курчатове. Часть рейсов предусматривает остановки и на других платформах. Проезд от Курска до Лукашевки стоит 115 рублей.

РА-3 – это комфортабельный дизель-поезд, рассчитанный на 133 посадочных места. В салоне установлены мягкие сиденья, широкие багажные полки, система климат-контроля, информационные табло и светодиодное освещение. Предусмотрено оборудование для маломобильных граждан.