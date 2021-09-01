Возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем

В Курской области на пожаре погибли двое мужчин, сообщили в СК. Тела двух курян 49 и 54 лет обнаружили спасатели при тушении дома в деревне Драчевка Медвенского района 1 сентября ночью.

По данному факту Курский следственный отдел начал проверку. В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что погибшие вечером выпивали, а затем легли спать.

О пожаре в Службу спасения сообщили соседи. Предварительно, возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем. По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.