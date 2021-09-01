В Курской области коронавирус подтвердился у 177 человек

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лежат 1397 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По состоянию на 1 сентября в Курской области всего зарегистрировано 52 423 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки коронавирус подтвердился у 177 человек.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лежат 1397 человек, на искусственной вентиляции – 79.

На сегодняшний день скончались 1280 человек (+5; женщины 73, 80, 82 года; мужчины 59, 93 года).

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +111

г. Железногорск +10

Золотухинский +9

Курский +5

Рыльский +5

Черемисиновский +5

Октябрьский +4

Горшеченский +3

Мантуровский +3

Пристенский +3

г. Щигры +3

Глушковский +2

г. Рыльск +2

Хомутовский +2

Беловский +1

Большесолдатский +1

Дмитриевский +1

Касторенский +1

г. Льгов +1

Поныровский +1

Солнцевский +1

г. Суджа +1

г. Фатеж +1

Фатежский +1.