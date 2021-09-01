В Курской области коронавирус подтвердился у 177 человек

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лежат 1397 человек
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
По состоянию на 1 сентября в Курской области всего зарегистрировано 52 423 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки коронавирус подтвердился у 177 человек.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лежат 1397 человек, на искусственной вентиляции – 79.
На сегодняшний день скончались 1280 человек (+5; женщины 73, 80, 82 года; мужчины 59, 93 года).
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +111
г. Железногорск +10
Золотухинский +9
Курский +5
Рыльский +5
Черемисиновский +5
Октябрьский +4
Горшеченский +3
Мантуровский +3
Пристенский +3
г. Щигры +3
Глушковский +2
г. Рыльск +2
Хомутовский +2
Беловский +1
Большесолдатский +1
Дмитриевский +1
Касторенский +1
г. Льгов +1
Поныровский +1
Солнцевский +1
г. Суджа +1
г. Фатеж +1
Фатежский +1.