Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 сентября 2021 10:59

Курянин идет под суд за убийство, совершенное в 2004 году

Преступление оставалась нераскрытым 17 лет
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Следователи повторно исследовали показания свидетелей

Следователи повторно исследовали показания свидетелей

37-летний курянин идет под суд за убийство, совершенное в 2004 году, сообщили в СК. Отдел криминалистики завершил расследование уголовного преступления в отношении 37-летнего жителя Железногорска. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

12 июня 2004 года обвиняемый находился в Железногорске на улице Комарова со своим 37-летним знакомым. Испытывая к нему неприязнь, он избил мужчину, а затем прыгнул ему на грудь. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Следователи повторно исследовали показания свидетелей, установили круг общения погибшего и лиц, с которыми он незадолго до смерти мог общаться. По ранее изъятым с места происшествия окуркам установили личность свидетеля преступления.

Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.