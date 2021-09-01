Следователи повторно исследовали показания свидетелей

37-летний курянин идет под суд за убийство, совершенное в 2004 году, сообщили в СК. Отдел криминалистики завершил расследование уголовного преступления в отношении 37-летнего жителя Железногорска. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

12 июня 2004 года обвиняемый находился в Железногорске на улице Комарова со своим 37-летним знакомым. Испытывая к нему неприязнь, он избил мужчину, а затем прыгнул ему на грудь. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Следователи повторно исследовали показания свидетелей, установили круг общения погибшего и лиц, с которыми он незадолго до смерти мог общаться. По ранее изъятым с места происшествия окуркам установили личность свидетеля преступления.

Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.