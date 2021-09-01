Из-за молнии в Курской области произошло три пожара

В Золотухинском района сгорел стог сена Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

За сутки из-за грозовых разрядов в Курской области произошло три пожара, сообщили в региональном МЧС. 31 августа в Глушковском районе загорелся сарай. В Золотухинском района сгорел стог сена. В Касторенском районе разряд попал в крышу бесхозного кирпичного строения. Все возгорания оперативно ликвидировали местные пожарные.

Спасатели напоминают, что средняя длина разряда составляет от 2,5 до 20 км, а температура достигает 300 тысяч градусов. Во время грозы опасно находиться в открытом поле, воде, стоять под деревьями. Нельзя укрываться зонтом, ложиться на землю.

- Если гроза застала вас в автомобиле, необходимо закрыть окна, остановить машину подальше от металлических конструкций, ЛЭП и оставаться в ней. В доме нужно закрыть окна и двери, отойти от окна, отключить электроприборы. Если в комнату влетел огненный шар, не делайте резких движений, так как шаровая молния может последовать за вами, - напоминаю в ГУ МЧС.