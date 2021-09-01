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Спорт1 сентября 2021 9:23

72 курских спортсмена будут получать губернаторскую стипендию

Максимальный размер – 20 тысяч рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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Размер стипендии зависит от результатов на спортивных мероприятиях

Размер стипендии зависит от результатов на спортивных мероприятиях

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

72 курских спортсмена будут получать губернаторскую стипендию, сообщили в областной администрации. Размер стипендии зависит от результатов на спортивных мероприятиях.

Минимальную стипендию в три тысячи рублей назначают за победу на втором этапе спартакиады учащихся или спартакиады молодежи по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Максимальную в 20 тысяч рублей получат спортсмены, ставшие победителями и призерами Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.