Размер стипендии зависит от результатов на спортивных мероприятиях Фото: Яна ШЕЛЕСТ

72 курских спортсмена будут получать губернаторскую стипендию, сообщили в областной администрации. Размер стипендии зависит от результатов на спортивных мероприятиях.

Минимальную стипендию в три тысячи рублей назначают за победу на втором этапе спартакиады учащихся или спартакиады молодежи по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Максимальную в 20 тысяч рублей получат спортсмены, ставшие победителями и призерами Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.