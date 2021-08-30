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Здоровье30 августа 2021 11:58

Курский врач стал донором стволовых клеток

Процесс подготовки и забор плазмы занял пять дней
Яна ШЕЛЕСТ
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Врач сдал множество анализов, приезжал в Киров

Врач сдал множество анализов, приезжал в Киров

Курский врач областной клинической больницы анестезиолог-реаниматолог Вячеслав Белых стал донором стволовых клеток для больного из Кирова, сообщили в обладминистрации.

Реестр курских добровольцев-доноров насчитывает около 1,5 тысячи человек. Вячеслав - первый и пока единственный курянин, который им стал.

«У меня первая резус-отрицательная группа крови. Я и раньше помогал нуждающимся, а когда в 2019 году мне предложили вступить в федеральный регистр доноров костного мозга, я ни минуты не сомневался. Надеюсь, все будет хорошо, и пациент выздоровеет», - рассказал Вячеслав.

Врач сдал множество анализов, приезжал в Киров. Подготовка и забор плазмы заняли пять дней, сама процедура – пять часов.

Вячеслав Белых - почетный донор России, награжден медалью «За содействие донорскому движению».