В Курске пройдут "Папа-старты"

Заявку можно подать по электронной почте Фото: Светлана ВОЛКОВА

Городской центр социальных программ "Спектр" приглашает принять участие в соревнованиях семейных экипажей «Папа-старты»

Участников ждут увлекательные, интеллектуальные и экстремальные задания на этапах автоквеста. Команда должна состоять из двух взрослых и от одного до трех детей в возрасте 5-15 лет.

Заявки на участие можно предоставить до 2 сентября включительно по адресу: ул. Сторожевая, д. 6 или по электронной почте spektr-kursk@inbox.ru. На все вопросы ответят по телефону 52-09-39.

«Папа-Старты» - это познавательный проект, в рамках которого семейные экипажи будут перемещаться на автомобиле по городу по заданному каждому экипажу маршруту, выполняя задания на контрольных точках соревнований. Победителем становится семейная команда-экипаж, которая выполнила все задания без исключения, прошла этапы с минимальным количеством штрафов и затраченного времени (время переездов между этапами не учитывается), показала на каждом этапе наилучший результат.