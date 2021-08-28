полностью завершили вакцинацию более 310 тысяч курян

Курян призывают сделать прививку Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе привито 358 758 человек, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 310 618.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1390 человек, на ИВЛ – 74 (шесть – инвазивная, 68 – неинвазивная)

По данным оперштаба с начала пандемии на 28 августа в Курской области всего зарегистрировано 51 730 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 171 - за последние сутки.