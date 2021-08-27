У курянина похитили фермы для майнинга криптовалюты

ЧП произошло на проспекте Клыкова Фото: Из архива КП.

Из квартиры курянина похитили фермы для майнинга криптовалюты. Мужчина обратился в полицию, когда заметил, что перестал получать доход от своего цифрового предприятия. Из квартиры на проспекте Клыкова пропали сразу шесть майнинговых ферм, состоящих из 30 мощных видеокарт. После осмотра места происшествия полицейские первоначально не нашли следов проникновения в помещение. Создалось впечатление, что воры вынесли оборудование, не пользуясь входной дверью. Оперативники предположили, что к хищению могли быть причастны соседи потерпевшего. В ходе проведения оперативных мероприятий и следственных действий эта версия подтвердилась.

Оказалось, что жильцы соседней квартиры давно обратили внимание на характерное жужжание работающих компьютерных видеокарт, которое постоянно слышалось через стену. Они заметили, что хозяин дома практически не бывает, поэтому провели разведку и спланировали преступление. В квартиру забирались через смежный балкон. Молодой сосед действовал вместе со своей девушкой и приятелем. Вместе они демонтировали видеокарты из ферм, переправили через балкон в свою квартиру, а затем вынесли из дома и спрятали в автомобиле, рассказали в полиции.

После серии допросов все члены преступной группы дали признательные показания и выдали чужое имущество. Молодые люди прекрасно знали стоимость похищенных видеокарт и собирались после их продажи поправить своё финансовое положение. Сейчас все они получили статус подозреваемых в уголовном деле. За кражу с незаконным проникновением в жилище каждому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.