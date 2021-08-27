Полностью завершили вакцинацию более 306 тысяч курян

В регионе действуют ограничительные меры Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе привито 356 210 человек, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 306 188.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1438 человек, на ИВЛ – 80 (трое – инвазивная, 77 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 27 августа с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 51 559 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 176 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончался 1251 курянин. В том числе за последние сутки - пять человек - мужчины 74, 79 лет; женщины 42, 74, 80 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.