Курянка стала лауреатом международного конкурса

Юлия Евсеева представила на конкурсе две курские песни Фото: Светлана ВОЛКОВА

Хормейстер Центра народного творчества «Русь» Юлия Евсеева стала лауреатом III степени международного конкурса исполнителей народной песни «Голоса древних городов», который вошел в культурную программу IV Международного форума древних городов.

В конкурсе участвовали 54 исполнителя народной песни из 15 регионов России и 11 стран мира, в том числе Китая, Малайзии, Турции, Японии, Азербайджана, Албании, Узбекистана, Палестины, Беларуси и Молдовы.

Жюри конкурса возглавляла народная артистка России, солистка Москонцерта Надежда Крыгина.

Юлия Евсеева представила на конкурсе две песни - «Жалко, жалко вечерочка» (протяжная Курской области) и «Ах, куры рябые» (свадебная песня Курской области)