Курские школы готовы к новому учебному году

В мэрии сказали, что дефицита учителей в курских школах нет Фото: Светлана ВОЛКОВА

В августе были проверены 62 школы и восемь организаций дополнительного образования. Готовность дошкольных образовательных организаций специалисты оценили еще в июле.

Школы готовы к работе, в том числе и в условиях сложной эпидемситуации: есть антисептики, средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры, диспенсеры, бактерицидные лампы. Расписание уроков составлено таким образом, чтобы не создавать большого скопления учеников, сообщили в мэрии.

В этом году предусмотрены средства на профессиональную охрану - депутаты Курского городского Собрания внесли соответствующие изменения в бюджет города. Обеспечивать безопасность детей будут ЧОПы или Росгвардия.

Все общеобразовательные организации Курска к началу нового учебного году укомплектованы необходимым количеством педагогических работников, добавили в мэрии.