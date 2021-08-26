Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2021 16:52

Курские школы готовы к новому учебному году

Обеспечивать безопасность детей будут ЧОПы или Росгвардия
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В мэрии сказали, что дефицита учителей в курских школах нет

В мэрии сказали, что дефицита учителей в курских школах нет

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В августе были проверены 62 школы и восемь организаций дополнительного образования. Готовность дошкольных образовательных организаций специалисты оценили еще в июле.

Школы готовы к работе, в том числе и в условиях сложной эпидемситуации: есть антисептики, средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры, диспенсеры, бактерицидные лампы. Расписание уроков составлено таким образом, чтобы не создавать большого скопления учеников, сообщили в мэрии.

В этом году предусмотрены средства на профессиональную охрану - депутаты Курского городского Собрания внесли соответствующие изменения в бюджет города. Обеспечивать безопасность детей будут ЧОПы или Росгвардия.

Все общеобразовательные организации Курска к началу нового учебного году укомплектованы необходимым количеством педагогических работников, добавили в мэрии.