С 30 августа в Курске будут отключать свет

«Электросети» проведут плановые работы Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 30 августа по 3 сентября в Курске будут отключат свет, сообщили Курские электрические сети. Специалисты проведут плановые работы. Без электричества останутся следующие улицы города:

В Сеймском округе:

• с 30 августа по 3 сентября с 9-00 до 17-00: Яблоневая, 1-2-я Тихая, Селиховская, Монастырская балка, Сумская 55-93;

• с 30 августа по 3 сентября с 13-30 до 16-30: Менделеева 9/5-13, Юности 8-14, 2-й Промышленный переулок, 3;

• с 30 августа по 3 сентября с 9-00 до 16-00: Центральная 85-209; 58А-100, Солнечная 20-90;

• с 30 августа по 3 сентября с 9-30 до 15-00: Энгельса 9-43; переулок Энгельса 4А-20А; 3-33; Юности 36-40; Менделеева 47, Присеймская 135-209, 124-208, 4-й Промышленный переулок 1-11.

Телефон для справок: 32-32-15.

В Центральном округе:

• с 30 августа по 3 сентября с 9-00 до 17-00: ул. 2-я Орловская, ул. Понизовка 1-41; 2-44;

• 31 августа по 3 сентября с 9-00 до 16-00: ул. Крутой Лог 44; 45-57; 34-86, переулок Крутой Лог 2-14, ул. Лермонтовская 1-61; 4-60, ул. Есенинская 37-97; 26-90, 1-я Поэтическая 18-22; 25-31, 2-я Поэтическая 17-21, ул. Фетовская 59-95; 52-74, проспект Дружбы 103-131; 118-134; 69-97; 84-110А, ул. Кленовая 11-33, 2-й Кленовый переулок 3-19; 2-24, 3-й Кленовый переулок 2-20; 1-17,Кленовый проезд, ул. Боровых.

Телефон для справок: 32-40-89.

В Железнодорожном округе:

• с 30 августа по 3 сентября с 9-00 до 17-00: 2-я Восточная 140-180, 145-189, 3-я Щигровская.

2 сентября с 13-30 до 16-00: Союзная 71а, 71б, 71в, 71г, Республиканская 52б.

Телефон для справок: 26-32-10.