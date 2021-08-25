В Курске скончался завотделением областной больницы Алексей Богушевский

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В Курске в возрасте 44 года скончался заведующий физиотерапевтическим отделением областной больницы Алексей Богушевский, сообщили в комитете здравоохранения. Алексей Алексеевич ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Алексей Богушевский работал в Областной клинической больнице с 2011 года. Медики ценили врача за деловые качества, пациенты - за поддержание и восстановление здоровья. Алексей Алексеевич был добросовестным и честным человеком, известным и уважаемым профессионалом.