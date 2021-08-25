Сейчас работы проводят в парадном зале Дома Советов
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
В Курске ремонтируют Дом Советов, сообщили в областной администрации. Ремонтно-реставрационные работы начались в июле 2019 года. В 1989 году здание включили в перечень объектов культурного наследия регионального значения.
В 2020-2021 годы рабочие провели капитальный ремонт помещений цокольного этажа, заменили инженерно-технические сети. Отремонтировали системы электроснабжения, отопления, водоснабжения, водоотведения, канализации, вентиляции и кондиционирования.
Сейчас работы проводят в парадном зале Дома Советов. Здесь отреставрируют пол, стены, потолки, барельефы. В актовом зале демонтировали полы, сцену, внутренние инженерные системы.
Идет монтаж металлоконструкций сцены, усиление внутренних стен и устройство горизонтальной изоляции фундаментов. Для ремонта фасада и кровли устанавливаются строительные леса. Планируется восстановление эвакуационной лестницы и помещений серверной.
В здании также отремонтируют кровлю, наружные стены, фасад, системы водоотведения; предусмотрена гидроизоляция фундамента.