Сейчас работы проводят в парадном зале Дома Советов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске ремонтируют Дом Советов, сообщили в областной администрации. Ремонтно-реставрационные работы начались в июле 2019 года. В 1989 году здание включили в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

В 2020-2021 годы рабочие провели капитальный ремонт помещений цокольного этажа, заменили инженерно-технические сети. Отремонтировали системы электроснабжения, отопления, водоснабжения, водоотведения, канализации, вентиляции и кондиционирования.

Сейчас работы проводят в парадном зале Дома Советов. Здесь отреставрируют пол, стены, потолки, барельефы. В актовом зале демонтировали полы, сцену, внутренние инженерные системы.

Идет монтаж металлоконструкций сцены, усиление внутренних стен и устройство горизонтальной изоляции фундаментов. Для ремонта фасада и кровли устанавливаются строительные леса. Планируется восстановление эвакуационной лестницы и помещений серверной.

В здании также отремонтируют кровлю, наружные стены, фасад, системы водоотведения; предусмотрена гидроизоляция фундамента.