29 августа по Курску проедет Экотакси

Волонтеры принимают чистое и рассортированное вторсырье Фото: Яна ШЕЛЕСТ

29 августа, в воскресенье по Курску проедет Экотакси.

Его расписание:

• 10.00 - 10.20 - парковка ТЦ «Кристалл» (проспект Кулакова, 20);

• 10.35 - 10.55 - парковка справа от ТЦ «Куряночка» (между домами № 67 и 69б на улице Дзержинского)

• 11.10 - 11.30 - парковка магазина «Магнит» (ул. Димитрова, 33);

• 11.50 - 12.10 - парковка перед Сретенской Церковью (пр. Анатолия Дериглазова, 45);

• 12.20 - 12.50 - парковка Гипермаркета «Европа-29» (пр. Победы, 48).

Волонтеры принимают чистое и рассортированное вторсырье: макулатуру, батарейки, пластик и металл. Неподготовленное вторсырьё волонтеры не принимают.