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Общество25 августа 2021 10:09

В Курском районе поисковики обнаружили самолет

Место указали сельские жители
Яна ШЕЛЕСТ
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Технику подбили в Курске над железнодорожным вокзалом в июне 1942-го

Технику подбили в Курске над железнодорожным вокзалом в июне 1942-го

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В селе Виногробль в Курском районе поисковики обнаружили самолет, сообщили в областной администрации. Местные жители сообщили, что технику подбили в Курске над железнодорожным вокзалом в июне 1942-го.

Поисковики установили, что это был бомбардировщик ИЛ-4. На борту было три человека. Один летчик выпрыгнул, другого взяли в плен, а третий разбился. Поисковики устанавливают имена членов экипажа. Это уже девятый самолет, обнаруженный в текущем году.