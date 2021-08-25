Технику подбили в Курске над железнодорожным вокзалом в июне 1942-го Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В селе Виногробль в Курском районе поисковики обнаружили самолет, сообщили в областной администрации. Местные жители сообщили, что технику подбили в Курске над железнодорожным вокзалом в июне 1942-го.

Поисковики установили, что это был бомбардировщик ИЛ-4. На борту было три человека. Один летчик выпрыгнул, другого взяли в плен, а третий разбился. Поисковики устанавливают имена членов экипажа. Это уже девятый самолет, обнаруженный в текущем году.