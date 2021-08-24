Назначен председатель комитета цифрового развития и связи Курской области

В обладминистрации - новые назначения Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 24 августа Александр Зотов назначен председателем комитета цифрового развития и связи Курской области. Hаспоряжение подписано в администрации региона.

26 февраля Александр Зотов приступил к работе в должности заместителя председателя комитета цифрового развития и связи Курской области, с 1 марта исполнял обязанности руководителя.

В сфере информационных технологий Александр Зотов работает с 2007 года. Начинал ведущим специалистом в Городском информационном центре Волгограда, там же работал руководителем службы сопровождения информационных систем. С 2016 года и до переезда в Курск занимал должность руководителя программ департамента проектного управления «Бюджетные и Финансовые Технологии» в Москве. Финалист конкурсов «Лидеры России» и «Цифровой прорыв».