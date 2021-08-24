В ДТП под Курском пострадали две женщины

Авария произошла в девятом часу утра 24 августа на 49-м километре автодороги "Тросна-Калиновка".

72-летний водитель "Nissan" при повороте налево врезался в "Шевроле", за рулем которой был 51-летний водитель. Легковушки ехали навстречу друг другу. После удара "Ниссан" влетел в "Daewoo", за рулем которого был водитель 35 лет.

- В ДТП пострадали 34-летняя пассажирка "Ниссана" и пассажирка 45-и лет. которая была в "Шевроле", - рассказали в ГИБДД региона. - Их доставили в МЧС Железногорска.

Полиция выясняет подробности аварии.