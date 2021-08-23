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Общество23 августа 2021 15:07

Почти 1,6 млрд рублей получили куряне с детьми в возрасте от трех до семи лет

Деньги положены малоимущим
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Выплата в повышенном размере назначена 12 021 заявителю

Выплата в повышенном размере назначена 12 021 заявителю

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На выплаты семьям, которые воспитывают детей в возрасте от трех до семи лет, с начала года в регионе направлено почти 1,6 млрд рублей. Средства выплачиваются семьям, у которых среднедушевой доход на человека не превышает размера одного прожиточного минимума.

Такая мера поддержки действует в стране с прошлого года. Финансирование осуществляется из регионального и федерального бюджетов.

С 1 апреля начался прием заявлений на назначение этого пособия по новым правилам. В зависимости от среднедушевого дохода выплата может составлять 50% (5 313 рублей), 75% (7 970 рублей) или 100% (10 627 рублей) установленной в регионе величины прожиточного минимума для детей.

Заявление можно подать через портал госуслуг, в МФЦ и органах социальной защиты по месту жительства. Более 24,2 тыс. курян обратились за перерасчетом. Выплата в повышенном размере назначена 12 021 заявителю.