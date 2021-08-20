Полностью вакцинацию завершили более 280 тысяч курян

В регионе сохраняется режим повышенной готовности Фото: Светлана ВОЛКОВА

По последним данным, первым компонентом вакцины в области привито 343 207 человек; это составляет 64,3% от необходимого числа для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу в регионе. Полностью завершили вакцинацию 282 713 курян, сообщили в администрации региона.

Записаться на прививку можно через портал госуслуг или по телефону поликлиники по месту жительства. Без предварительной записи вакцинируют в торговых центрах «МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на ул. Хрущева, а также на Театральной площади.