Для устранения сужения использовался лапароскопический метод

В Курске провели уникальную лапароскопическую операцию, сообщили в региональном комитете здравоохранения. В урологию областной больницы поступила женщина с врожденным заболеванием, требующим хирургического вмешательства.

Поле обследования медики решили провести лапароскопическую пиелопластику – расширить место перехода из почечной лоханки в мочеточник. Операцию провели хирурги Сергей Лазаренко и Иван Холименко. За ходом вмешательства наблюдал главный внештатный уролог Курской области Александр Панферов.

«Для устранения сужения использовался лапароскопический метод. Этот малотравматичный способ позволяет без больших разрезов и кровопотери решить проблему, а также исключить ряд возможных осложнений», - рассказал заведующий урологическим отделением областной больницы Сергей Лазаренко.

Пациентку уже выписали, курянка вернулась к привычному образу жизни.