В Курске сгорел "Рено"

Пожар тушили 12 человек Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 12:05 19 августа в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании легкового автомобиля на улице Запольная в Курске.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №3 Курска, сотрудники полиции.

По прибытии в 12:09 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 12:10, ликвидировано в 12:12, сообщили в МЧС.

Здесь сгорел автомобиль «Рено Меган».

Ущерб и причина пожара устанавливаются.