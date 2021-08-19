У 77-летней курянки в магазине украли кошелек

ЧП произошло в Железнодорожном округе Фото: Светлана ВОЛКОВА

С заявлением в полицию обратилась 77-летняя курянка. Пенсионерка совершала в торговом павильоне покупки. По собственной невнимательности она оставила пакет с кошельком в прикассовой зоне, когда перекладывала продукты из тележки. Вспомнив о забытом имуществе, пожилая женщина вернулась в магазин, но пакета уже не было на месте. Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.

Как выяснилось, торговый зал не оснащен системой видеонаблюдения. Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого в хищении. Бесхозный пакет попал в поле зрения 30-летнего ранее судимого жителя областного центра. В отделе полиции подозреваемый признался, что потратил обнаруженные в кошельке 16 тысяч на застолье с друзьями.

Стражи порядка установили его причастность к совершению и других имущественных преступлений в Курске. Курянин арестован. Наказание ему будет назначено по совокупности преступлений, сказали в УМВД.