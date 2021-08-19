32-летний курянин за интим-услуги отдал 200 тысяч рублей

В общей сложности заказ эскорт-услуг стоил потерпевшему свыше 200 тысяч рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

32-летний курянин зашел на сайт по предоставлению интим-услуг и выбрал подходящее для себя объявление. Мужчина позвонил по указанному номеру, обговорил детали и внес предоплату за встречу в размере 500 рублей, а затем перезвонил, чтобы подтвердить операцию.

Незнакомый мужской голос потребовал перевести еще деньги и оплатить страховку. Под всякими предлогами злоумышленник выманивал у потерпевшего сбережения. В какой-то момент у курянина закончились на карте деньги, и он попросил 50 тысяч у своей супруги, не рассказывая подробности.

Этой суммы оказалось тоже недостаточно, и молодой человек попросил денег у знакомых. Когда деньги закончились совсем потерпевший обратился в полицию.

В общей сложности заказ эскорт-услуг стоил потерпевшему свыше 200 тысяч рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.