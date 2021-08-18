Между Курском и Лукашевкой пустят рельсовые автобусы

Поезда будут курсировать ежедневно согласно расписанию Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 1 сентября по маршруту Курск - Лукашевка начнут курсировать дополнительные рельсовые автобусы. Весной пригородная компания подписала соглашение о приобретении в лизинг трех единиц нового железнодорожного подвижного состава.

Поезда будут курсировать ежедневно согласно расписанию. Стоимость проезда будет такой же, как в в пригородных поездах, курсирующих по маршруту Курск — Лукашевка — Льгов.

Актуальное расписание можно уточнить на сайте ЦППК или в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».