Между Курском и Лукашевкой пустят рельсовые автобусы

Поезда будут курсировать ежедневно согласно расписанию
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
С 1 сентября по маршруту Курск - Лукашевка начнут курсировать дополнительные рельсовые автобусы. Весной пригородная компания подписала соглашение о приобретении в лизинг трех единиц нового железнодорожного подвижного состава.
Поезда будут курсировать ежедневно согласно расписанию. Стоимость проезда будет такой же, как в в пригородных поездах, курсирующих по маршруту Курск — Лукашевка — Льгов.
Актуальное расписание можно уточнить на сайте ЦППК или в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».