В Курскую область поступила очередная партия вакцин

В Курске действуют пункты вакцинации Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регион поступили партии вакцин «Спутник V» в размере 2 800 доз и «Спутник Лайт» – 3 100 доз. Всего с начала старта массовой вакцинации поставлено 365 029 доз, из них 336 267 «Спутника V», 19 552 «Спутника Лайт», 6 270 «ЭпиВакКороны», 2 940 «КовиВака».

По последним данным, первым компонентом вакцины в области привито 327 913 человек, полностью завершили вакцинацию 257 197 курян.

Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг или по телефону поликлиники по месту жительства.

В трех торговых центрах в городе Курске («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на ул. Хрущева) и на Театральной площади доступна вакцинация граждан от коронавируса без предварительной записи.

В «МегаГРИННе» пункт работает ежедневно с 10:00 до 20:00, Central Park – с 11:00 до 19:00, «Европе» – с 11:00 до 20:00 без перерыва и выходных. Мобильный пункт на Театральной площади действует ежедневно с 9:00 до 17:00.