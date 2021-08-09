Обнародовали результаты анализа воздуха в Курске в районе "Грибной радуги"

Нарушений не нашли Фото: Светлана ВОЛКОВА

Анализ проб воздуха в районе предприятия «Грибная радуга» превышения концентрации загрязняющих веществ не показал, сообщили в администрации региона.

Проверку соблюдения природоохранного законодательства комитет природных ресурсов Курской области проводит на основании многочисленных обращений от жителей микрорайона, которые жаловались на неприятный запах. Специалисты провели мониторинг, в ходе которого наличие запаха, не свойственного атмосферному воздуху, подтвердилось.

Был произведен отбор проб атмосферного воздуха. По результатам исследований, которые выполнили специалисты аккредитованной лаборатории, превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не выявлено.