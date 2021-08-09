В Курске установили памятник борщу

В Курске отметили Общепланетарный День Художника
Фото: Даниил НАЙХИН
"Золотой" монумент любимой еде художников - борщу - появился 9 августа у входа в галерею "АЯ", что на улице Кати Зеленко в Курске.
9 августа - Общепланетарный День Художника
Фото: Даниил НАЙХИН
В экспозиции увековечен "борщевой набор" - капуста, морковь, свекла, лук. Памятник установлен владельцем галереи Олегом Радиным в честь Общепланетарного Дня Художника, который отметили здесь же 9 августа.
Праздник прошел в галерее "АЯ"
Фото: Даниил НАЙХИН
На празднике в пятый раз состоялось вручение Народной Премии имени Каземира Малевича. Тут же работала фотозона, где можно было сфотографироваться на фоне самого автора "Черного квадрата", который в начале прошлого века жил в Курске.
Площадь Галерейная имени Каземира Малевича
Фото: Даниил НАЙХИН
А в зале галереи работает сейчас выставка "Я - Художник". Посмотреть ее могут бесплатно все желающие.
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