В Курске установили памятник борщу

В Курске отметили Общепланетарный День Художника Фото: Даниил НАЙХИН

"Золотой" монумент любимой еде художников - борщу - появился 9 августа у входа в галерею "АЯ", что на улице Кати Зеленко в Курске.

9 августа - Общепланетарный День Художника Фото: Даниил НАЙХИН

В экспозиции увековечен "борщевой набор" - капуста, морковь, свекла, лук. Памятник установлен владельцем галереи Олегом Радиным в честь Общепланетарного Дня Художника, который отметили здесь же 9 августа.

Праздник прошел в галерее "АЯ" Фото: Даниил НАЙХИН

На празднике в пятый раз состоялось вручение Народной Премии имени Каземира Малевича. Тут же работала фотозона, где можно было сфотографироваться на фоне самого автора "Черного квадрата", который в начале прошлого века жил в Курске.

Площадь Галерейная имени Каземира Малевича Фото: Даниил НАЙХИН

А в зале галереи работает сейчас выставка "Я - Художник". Посмотреть ее могут бесплатно все желающие.

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