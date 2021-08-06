В Курске растет число заболевших ковид

В магазинах проходят рейды Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске растет количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим усилен контроль за соблюдением масочного режима сотрудниками предприятий потребительской сферы.

Так, в течение недели сотрудники окружных администраций, управления по делам ГО и ЧС и комитета экономического развития обследовали 62 торговых центра и магазина.

Выявлено семь нарушений, всем руководителям торговых точек выданы уведомления о составлении административных протоколов.

Посетителям магазинов, несоблюдающим масочный режим, представители рабочих групп обычно делают замечания. Этой меры, чаще всего, достаточно. Протоколы об административном правонарушении составляются только в исключительных случаях, когда профилактические беседы не помогают.