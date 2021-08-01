Шесть жителей Курской области, зараженных коронавирусом, скончались

Еще шесть курян с подтвержденным коронавирусом скончались. Об этом сообщил региональный оперштаб 1 августа. Умерли мужчины 67, 80, 82 лет, а также женщины 65, 68, 85 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Общее количество летальных случаев выросло до 1097.

В Курской области заразились коронавирусом еще 195 человек. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 529 пациентов, на ИВЛ – 79 (4 – инвазивная, 75 – неинвазивная). Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 297 419 человека, вторым (полностью завершили вакцинацию) – 209 758.